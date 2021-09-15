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Uyuşturucu madde ticareti yapansanığa 10 yıl hapis

Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan şahsa 10 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezası verildi.

KAYSERİ 15.09.2021, 15:07
Uyuşturucu madde ticareti yapansanığa 10 yıl hapis

Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan şahsa 10 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezası verildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık H.G. ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanık H.G.’nin zincirleme bir şekilde ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçunu işlediğini ve bu nedenle sanığın cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyetine savunma veren sanık H.G., üzerine atılı suçu kabul etmediğini söyleyerek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık H.G.’ye uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezası verildi.

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