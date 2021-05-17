Ukraynalı turistler Aladağlar Milli Parkı’nı gezdi

Bünyesinde Kapuzbaşı Şelaleleri, Hacer Ormanları, Yedigöller, Demirkazık gibi birçok kaynak değerini barındıran Aladağlar Milli Parkı Ukraynalı turistlerini ağırladı.

Aladağlar Milli Parkı’nın doğal hazinelerini keşfetmek için aylar öncesinden rezervasyonlarını Orman Köşkleri için yaptıran Ukraynalı turistler, 3 gün boyunca alanı ziyaret ederek fotoğrafladı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 14 adet yaptırılan orman köşk evlerinin yapımı 2018 yılında tamamlandı. 1995 yılında milli park olarak ilan edilen Aladağlar Milli Parkı’nda dağcılık, kaya tırmanışı, rafting, doğa yürüyüşleri ve dağ bisikleti gibi aktiviteler yapılabilmektedir.