U14 Basketbol’da şampiyon Kolej Basketbol takımı oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kulüpler Arası U14 Basketbol İl Birinciliği müsabakaları yapılan final müsabakası ile tamamlandı.

İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda düzenlenen final müsabakasında Erciyes Koleji ile Kolej Basketbol Takımı karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen müsabaka sonucunda Kolej Basketbol Takımı, Erciyes Kolejini 87-70 skorla yenerek il birincisi oldu.

Müsabakalar sonucunda şampiyon Kolej Basketbol Takımı ve ikinci olan Erciyes Kolejine kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı takdim etti.