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Türkiye Şampiyonasından dört önemli derece

Wushu Kung-fu Federasyonu tarafından Sakarya’da düzenlenen Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’den yarışan sporcular dört madalya kazandı.

KAYSERİ 13.09.2021, 14:47
Türkiye Şampiyonasından dört önemli derece

Wushu Kung-fu Federasyonu tarafından Sakarya’da düzenlenen Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’den yarışan sporcular dört madalya kazandı.


Kata ve kumite kategorilerinde toplam 877 sporcunun mücadele ettiği birbirinden çekişmeli müsabakalarda yarışan Kılıçay Spor Kulübü sporcularından Fatmanur Sarı ikinci, Handenur Şahin üçüncü, Selcen Özkan üçüncü, Nuri Eytanış üçüncü oldu. Fatmanur Sarı elde ettiği derece ile kasım ayında Ukranya’da yapılacak olan Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Diğer dereceye giren sporcular Handenur Şahin, Selcen Özkan, Nuri Eytanış ise Uluslar Arası Şampiyonada ülkemizi temsil edecekler.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyonada dereceye giren sporcuları ve antrenörleri Ayşegül Kılıç Bolat’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Katılacakları şampiyonalarda kazanacakları derecelerle ülkemizi gururlandıracaklarına inandığını belirterek, başarılar diledi.

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