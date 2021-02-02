Tomarza taşına paha biçilemiyor

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde oluşumu milyonlarca yıl süren Tomarza taşına, estetik ve güzelliği nedeni ile yoğun ilgi gösteriliyor.

Tomarza ilçesinde dört bir yanından çıkan rengârenk taşlar binaların dış cephelerinde, villalarda, camilerden otellere yol, park ve bahçeleri, şelale, çeşme, şömine, kabristan, merdiven, çevre düzenlemeden istinat duvarlarına kadar geniş bir kullanım alanı bularak, ahşap, cam ve metal gibi yapı malzemelerine uyumuyla iç ve dış dekorasyonunun değişmez bir parçası haline geldi.

Tomarza ilçesinde bulunan taş ocaklarından bloklar halinde sökülen kayalar, iş makinelerinin yardımı ile kesimhaneye götürülerek siparişlere uygun bir şekilde kesilmeye başlanıyor. Tomarza taşının en belirgin özellikleri arasında yer alan el işleme ve şekil veremeye elverişli olması. Aynı zamanda izolasyon ısı yalıtımını sağlar ve hava şartlarından etkilenmediği için aradan yıllarda geçse renginde herhangi bir değişmediği için rağbet görmeye devam ediyor.

İşletmeciler, isteğe göre kullanılacak olan taşların renk seçenekleri ve sertlik derecesine göre belirleniyor. Yer döşemelerde ve mekanik kaplamalarda ise sertlik derecesi göre renkli laguna bazalt andezitler tercih ediliyor. Tomarza taşı, ilçesinin en büyük gelir kaynakları arasına gelmesinden dolayı ilçede çok sayıda taş işletmecilerin oluşmasına neden oldu. İlçe Kaymakamlığı da Tomarza taşının patentini almak için 2011 yılları arasında Türk Patent Endüstri Kurumuna gerekli başvuruyu yaptı.