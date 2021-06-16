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Tomarza Kaymakamlığından genç çiftçisi olmak isteyenlere hibe müjdesi

Tarım ve hayvancılığı güçlendirmek adına destek adımları devam ediyor. Bu kapsamda Tomarza Kaymakamlığından genç çiftçi olmak isteyenler için müjde geldi.

KAYSERİ 16.06.2021, 12:35
Tomarza Kaymakamlığından genç çiftçisi olmak isteyenlere hibe müjdesi

Tarım ve hayvancılığı güçlendirmek adına destek adımları devam ediyor. Bu kapsamda Tomarza Kaymakamlığından genç çiftçi olmak isteyenler için müjde geldi.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Gıda, Tarım veya Hayvancılık bölümlerinin her hangi birinden lisans veya önlisanstan mezun olmuş ve Eylül ayına kadar mezun olacak gençlere müracaat etmesi durumunda 100 bin TL hibe desteği verileceğini açıkladı. Kaymakam Cebeci açıklamasında; “İlçemizde ikamet edip Gıda, Tarım veya Hayvancılık alanlarında lisans ya da önlisans mezunları yada Eylül ayından evvel mezun olacak arkadaşlarımız lütfen özgeçmişlerini kaymakamlığımıza bırakmalarını rica ediyorum. Şartları sağlayan mezun vatandaşlarımıza Eylül ayından itibaren 100 bin TL’lik hibe verilecektir” dedi.
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