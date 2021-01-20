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TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, adının verildiği parkta anıldı

Geçtiğimiz yıl 20 Ocak’ta hayatını kaybeden TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, Melikgazi Belediyesi tarafından adının verildiği Hayrettin Karaca Parkı’nda anıldı.

KAYSERİ 20.01.2021, 14:10
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TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, adının verildiği parkta anıldı

Geçtiğimiz yıl 20 Ocak’ta hayatını kaybeden TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, Melikgazi Belediyesi tarafından adının verildiği Hayrettin Karaca Parkı’nda anıldı.

İlçeye bağlı Erenköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen anma törenine Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Abdülkadir Dağlı, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. Türkiye’de Hayrettin Karaca’nın adının ilk defa bir parka verildiğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Geçtiğimiz sene bu parkı hayata geçirmiştik ve ismini Hayrettin Karaca olarak verdik. Öncelikle Hayrettin Karaca’ya biz Allah’tan rahmet diliyoruz. Kendisi hem bizlere hem de çocuklara yeşillik aşısı yaptı. Herkes ağaç dikmeyi, yeşillendirmeyi onun sayesinde oldukça sevmişti. Ben kendisiyle tanışmadım ama yapılan işi takdir etmek gerekiyor. Dolayısıyla geçen sene bu parkı bitirmiş durumdaydık ve vefatından hemen sonra aklıma geldi. Meclis üyelerimizle toplantı yaptık ve oy birliği ile buranın Hayrettin Karaca Parkı ismini alması kararını verdik. Bu vesile ile de Tema Vakfı İl Temsilcimiz ile görüştüm ve çok mutlu oldu. Türkiye’de ilk defa bir parkın adı Hayrettin Karaca oldu. Bu parkın özelliği tam 4 bin metrekare bir park. Buradaki çınar ağaçlarımız 20 yıllık Hayrettin Karaca’nın istediği gibi büyük ağaçlar. Bunlar da bu yaz yemyeşil olacak ve güzel görünecek. Bu parkın diğer bir özelliği de arkamızda bulunan 1 milyon 500 bin metrekare olarak Büyükşehir Belediyemiz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi olacak. Dolayısıyla Hayrettin Karaca Parkı’nın tam karşısına yine büyük bir yeşil alan da Kayserimize kazandırılmış olacak” dedi. Başkan Palancıoğlu, 2021 yılında Melikgazi’yi daha yeşil bir hale getireceklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biz sadece bu parkı yapmadık. Aynı zamanda 2020 yılı içerisinde 80 günde 80 park ismi ile yola çıkmıştık ama 2020’de 100’ün üzerinde parkı Melikgazi’ye kazandırdık. Sadece 80 günde yaptığımız 80 park 400 bin metrekare olan park, millet bahçesinin 4’de 1’i alanına tekabül ediyor ve 80 farklı noktada hayata geçirdik. Yeni nesil oyun grupları ve buradaki çınar ağaçları gibi 5, 10 ve 15 yaşındaki ağaçlarla yeşillendirdiğimiz 80parkımız oldu. İsimlerini de vatandaşlarımızla hep birlikte belirleyip, açılışını da ilkbahar ayında yapacağız. Dolayısıyla yeşillendirmeye devam ediyoruz. 2020’de 5 ile 50 yaş arasında 70 bin ağaç diktik. Şu anda alımını yaptığımız ve fidanlığımızda bulunan yaklaşık 20 bin ağacımız daha var. İnşallah 2021’de 2020’den daha fazla ağaç dikeceğiz. İnşallah Melikgazi çok daha yeşil bir alan olacak.”

TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Abdülkadir Dağlı da, “Bugün TEMA Vakfı Onursal Başkanımız Hayrettin Karaca’nın ölüm yıldönümü. Başkanımız geçen yıl bu günlerde Hayrettin Karaca Parkı adında ve Türkiye’de ilk defa adının verildiği parkta anmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli başkanımız Mustafa Palancıoğlu’na bu güzel eseri bizlere armağan ettiği için teşekkür ediyorum” dedi.
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