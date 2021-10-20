TDP faaliyet çalışmalarında 6 bin 103 vatandaşa ulaştı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında yaptığı faaliyet çalışmalarında 6 bin 103 vatandaşa ulaşarak, bilgilendirme yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü genel faaliyet ve çalışmalarında 1 Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı (SAHT), resmi kurum ve kuruluşlara yönelik 1, öğrencilere yönelik 1, esnafa yönelik 3 bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Hane, işyeri, okul, resmi kurum, özel kurum, umuma açık yerler ile yüz yüze yapılan vatandaş görüşmelerinde bin 750 bilgilendirme faaliyetinde bulunularak, engelli, sokak çocuğu, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik 59 sosyal yardım faaliyeti ve 19 suç mağduru vatandaşa destek ziyareti gerçekleştirildi. Ayrıca Toplum Destekli Polislik çalışmaları kapsamında asayiş ve güvenlik konularında emniyet birimlerine 8 bildirim, güvenlik açısından risk oluşturan metruk yapıların yıkılması veya güvenlik tedbiri alınması hakkında ilgili kurumlara 4 metruk yapı bildirimi olmak üzere toplam 11 bildirimde bulunuldu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 96 kadın vatandaşa Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtılması ve kullanılması konusunda bilgilendirme çalışması da yapıldı. Ekipler hırsızlık olaylarının önlenmesinde güvenlik kamerası taktırılması konusunda 20 işyerine bilgilendirme faaliyeti, koronavirüs ile mücadelede maske takılması, sosyal mesafe kuralı ve hijyen konularına önem verilmesi hakkında taksi durakları, kuaför/berber salonları, işyerleri, alışveriş merkezleri, cami ve pazar yerleri ile park ve bahçelerde 3 bilgilendirme çalışması yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi’ kapsamında 02-03 Ekim 2021 tarihlerinde yapılan Kayseri İl Seçmesi Şampiyonasına, (Şehit Polis Yasin İKE Taekwondo Turnuvası) Kayseri Emniyetspor Kulübü olarak 13 sporcu ve 2 antrenör ile katılım sağladı. 6 sporcu birincilik derecesi ile altın madalya, 3 sporcu ikincilik derecesi ile gümüş madalya, 2 sporcu üçüncülük derecesi ile bronz madalya olmak üzere toplam 11 madalya kazandı. Proje ve genel faaliyet çalışmalarında 6 bin 103 vatandaşa ulaşılarak, genel güvenlik ve asayiş, hırsızlık, dolandırıcılık ve Kadın Acil Destek (KADES) konuları ile ilgili 4 bin 50 adet broşür, afiş, sticker gibi bilgilendirme ve bilinçlendirme materyali dağıtıldı.