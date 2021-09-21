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Tartıştığı kayınbiraderini tabancayla vurdu

Kayseri’nin Kocasinan İlçesi’nde bir kişi tartıştığı kayınbiraderini tabancayla vurdu.

KAYSERİ 21.09.2021, 00:25
Tartıştığı kayınbiraderini tabancayla vurdu

Kayseri’nin Kocasinan İlçesi’nde bir kişi tartıştığı kayınbiraderini tabancayla vurdu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Vedat Sokak üzerinde bulunan bir ikamette, iddiaya göre H.İ.T. ile kayınbiraderi S.G. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle H.İ.T., tabancayla S.G.’ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli H.İ.T. ise polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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