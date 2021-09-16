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Tartıştığı ağabeyini öldürdü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

KAYSERİ 16.09.2021, 23:11
Tartıştığı ağabeyini öldürdü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye göre Fevzioğlu Mahallesi Horsana Caddesi üzerinde meydana gelen olayda C.S. ile ağabeyi M.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.S., ağabeyi M.S.’yi tabancayla vurarak yaraladı. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan M.S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olayın şüphelisi C.S.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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