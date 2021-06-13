Talas’ta yağmur suyu hatları güçlendiriliyor

Talas’ta şiddetli yağmurlarda su birikintilerine neden olan noktalara el atıldı. KASKİ Genel Müdürlüğü ve Talas Belediyesi işbirliği ile başlatılan çalışmalar kapsamında Mevlana ve Yenidoğan Mahallelerinin kesiştiği bölge olan Bilge Kağan Caddesi üzerinde yağmur suyu hattı güçlendirme çalışması gerçekleştiriliyor.

KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmayla 1.500 metrelik yağmur suyu hattı çekiliyor ve kanalizasyon hattından ayrılıyor. Böylece yağmur suyu hatları güçlendirilerek su taşkınlarının önüne geçilecek. Ayrıca yoğun yağış esnasında ulaşımda yaşanan aksamalar da ortadan kaldırılmış olacak.

Öte yandan yapılan çalışmayla yağmur sularının yeraltı su kaynaklarına kazandırılması da hedefleniyor. Tüm dünyada giderek kendini hissettiren susuzluğa karşı tedbir almak amacıyla yağmur sularını değerlendirmeyi hedefleyen KASKİ Genel Müdürlüğü, ayrı bir yağmur suyu hattı çekerek temiz suların atık sularla karışmasının önüne geçiyor. Böylece temiz yağmur suyu yeraltı su kaynaklarına kazandırılmış oluyor.