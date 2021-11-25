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Talas’ta öğrenciler, öğretmen başkanı ziyaret ederek gününü kutladı

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde en hareketli noktalardan birisi de Talas Belediyesi oldu. Aynı zamanda öğretmen olan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı anaokulundan üniversiteye kadar her yaştan öğrenciler ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı. Başkan Yalçın ayrıca emekli öğretmenlerle de bir araya geldi.

KAYSERİ 25.11.2021, 15:19
Talas’ta öğrenciler, öğretmen başkanı ziyaret ederek gününü kutladı

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde en hareketli noktalardan birisi de Talas Belediyesi oldu. Aynı zamanda öğretmen olan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı anaokulundan üniversiteye kadar her yaştan öğrenciler ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı. Başkan Yalçın ayrıca emekli öğretmenlerle de bir araya geldi.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ilk olarak ‘Genç Talas’ üyesi üniversite öğrencileri geldi. Hunat Hatun Kız Yurdu ve Seyyid Burhaneddin Erkek Öğrenci Yurdunda kalan eğitim fakültesi öğrencileri ve yurt müdürleri, çiçek ve Türk Bayrağı tablosu hediye ederek Başkan Yalçın’ın öğretmenler gününü tebrik etti. Öğretmen adaylarının ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirten Başkan Yalçın, “Allah size uzun ömürler versin. İyi işler yapmak gerekiyor. Hepinize başarılar diliyorum. Bu dönemde yalnızca okumak yetmiyor. İleriye dönük olarak çok çalışacağız. Sizlerden ümitliyiz. Çok şükür öğrenciler için Kayseri koşulları çok iyi” dedi. Ziyaret esnasından konuşan Hunat Hatun Kız Yurdu Müdürü Leyla Polat, verdiği desteklerden dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür ederek şunları söyledi;

Yurdumuzun açılışından bu yana verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederim. Eğitim fakültesi öğrencileri ile birlikte geldik öğretmenler gününüzü kutlamak istedik. Öğretmenler gününüzü tebrik ediyoruz". Daha sonra konuşan Seyyid Burhaneddin Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Adem Karakurt da yaptığı katkılardan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür ederek öğretmenler gününü tebrik etti. Günün ikinci kutlamasını Hidayet Aydoğan Anaokulu öğrencileri ve Mevlana İlkokulu öğrencileri gerçekleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, Şube Müdürü Şener Serim ve öğretmenleriyle birlikte gelen öğrenciler Başkan Yalçın’a çiçek ve kendi yaptıkları tabloyu vererek öğretmenler gününü kutladı. Başkan Yalçın, gün sonunda ise emekli öğretmenler ve daha önce Talas’ta görev yapmış idarecilerle bir araya geldi. Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı’nın katıldığı programda konuşan Şube Müdürü Şener Serim, öğretmen geçmişine sahip bir ismin belediye başkanlığı yaptığı bir ilçede çalıştıkları için şanslı olduklarını söyledi. “Leb demeden leblebiyi anlayıp yerine getiren bir başkanımız var” diyen Serim, “Her sıkıştığımızda, başkanımızı aradığımızda hiçbir zaman hayır demedi. İlçe milli eğitim müdürlüğümüzün 112 Acili gibi bir başkanımız var” diye konuştu.

Toplantıda konuşan Başkan Yalçın, 10 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra belediyeciliğe adım attığını ifade etti. Eğitime yönelik çalışmalarına burada da devam ettiğini belirten Başkan Yalçın, bu konuda devlet millet iş birliğiyle birçok katkının sunulduğunu kaydetti. Buluşmada konuşan ve öğretmenlerin önemine vurgu yapan Kaymakam Yaşar Dönmez, ülkenin her alanında görev yapacak kişileri yetiştirenlerin öğretmenler olduğunu söyledi. Mutlu ve huzurlu yaşamın temelinde öğretmenlerin emeğinin olduğunu belirten Dönmez, eğitime verdiği katkılar için Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Buluşmada söz alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Elmalı, Başkan Yalçın’ın eğitim-öğretime yönelik çalışmalarına dikkat çekti. “Başkan Yalçın’ın çalışmaları sayesinde Kayseri’de eğitim seviyesi en yüksek ilçe konumundayız” diyen Elmalı, sağladığı katkılardan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür plaketi takdim etti.

Buluşmanın sonunda Kaymakam Dönmez, Başkan Yalçın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Elmalı tarafından emekli öğretmenlere ve yöneticilere günü anısına birer plaket verildi.

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