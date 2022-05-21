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Talas’ta Mehmet Karamercan Kütüphanesi’nin temeli atıldı

Talas Belediyesi hayırsever Mehmet Karamercan işbirliği ile yaptırılacak olan Mehmet Karamercan Kütüphanesi’nin temeli düzenlenen geniş çaplı bir törenle atıldı.

KAYSERİ 21.05.2022, 13:16
Talas’ta Mehmet Karamercan Kütüphanesi’nin temeli atıldı

Talas Belediyesi hayırsever Mehmet Karamercan işbirliği ile yaptırılacak olan Mehmet Karamercan Kütüphanesi’nin temeli düzenlenen geniş çaplı bir törenle atıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra şehir prtokolünün, davetlilerin ve bölge sakinlerinin katıldığı törene ilgi büyüktü.

Mevlana Mahallesi Umut Caddesi arkasında yapımına başlanılan Mehmet Karamercan Kütüphanesi’nin temel atma töreninde ilk konuşmayı yapan hayırsever Mehmet Karamercan, küçüklüğünde evlerinde soba bulunmadığı için ders çalışamadığını fakat Raşit Efendi Kütüphanesi’ne gidince kütüphanenin önemini anladığını belirterek, “Allahu Teâla bana böyle bir eseri yapmayı kısmet etti. Çok şükür. Heyecanımı mazur görün. Gençlerimizin önünü açabilmek için örnek olabilmek için çok çalıştım. Gençlerimiz için en idealin kütüphane olacağını düşündüm. Sağ olsun Mustafa Yalçın başkanım yer gösterdi ve bugün de yapımına başlıyoruz” dedi.

“KÜTÜPHANELERİMİZ OLMAZSA OLMAZIMIZ”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, “Hayırseverimize oğlu Oğuzhan Beye teşekkür ediyorum. Mehmet Özhaseki bakanımın ekol haline getirdiği belediyecilik anlayışıyla sağlık ocağı, hastane, okul gibi toplumu ilgilendiren konularda belediyelerin sorumluluk alması gerekir. Bundan önce 32 derslikli Mevlana İlkokulunu yaptırdık. Başakpınar’a bir anaokulu yaptık, Hanım Aydoğan Anaokulunu açtık. Hikmet Cıngıllıoğlu ve Emine Gönen Ortaokulu, Kepez Ortaokulu’nun yapımları sürüyor. Eğitimin olmazsa olmazı kütüphanelerimiz de devam ediyor. 7/24 Kütüphanemizden 315 bin kişi, Altıntepe Semt Kütüphanemiziden ise 50 bin kişi yararlandı. Cumhuriyet’in 100. yılında da 100 apartmanın altına kütüphane seferberliği başlattık. 1.500 metrekare alanda 500 öğrenci kişi kapasiteli 10 bin kitabın yer alacağı kütüphanemizde engelli okuma bölümü, süreli yayınlar bölümü, çocuk oyun alanı ve kafe bulunacak.” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, birlik beraberliğin en güzel örneğinin Kayseri’de sergilendiğini ifade ederek, “Üniversitelilerimizin ağırlıklı olduğu Talas’ımıza bir kütüphane de Büyükşehir Belediyemiz kazandırıyor. Erkilet’te de 2 aya kadar bir kütüphane hayata geçecek. Yapılan bu çalışmalar hayırlı olsun. Hayırseverimize ve Talas Belediyemize teşekkür ediyorum.” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kayseri’nin devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini sergilediğini söyledi.

“MUSTAFA BAŞKANIMIZIN KÜTÜPHANE HASSASİYETİNİ BİLİYORUZ”

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise, “Mustafa Yalçın başkanımızın kütüphaneler konusundaki hassasiyetini biliyoruz. Memduh abimizin de zemin oluşturmasıyla beraber şehrin dört yanında kütüphaneler artmaya başladı. Buradaki hizmetler sadece Talas’a ve Kayseri’ye değil Türkiye’nin okuma yazma oranına yansımasına son derece önemi var. Talas Belediyemize ve hayırseverimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

“HAYIRSEVERLİĞİMİZDE ŞAMPİYONUZ”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, “Bugün burada temelini attığımız kütüphanemizin yavrularımıza, ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün kitaplarda Kayseri’nin başında makarı ulema diye geçer. Sağlıkta, eğitimde, kültürde, sanatta, ticarette, sanayide yaşayan herkesin keyif aldığı bir şehirde yaşıyoruz. Hayırseverliğimizde kimse yarışamıyor. Her hafta şehrimizde bir hayırseverimizin ya temel atması ya da açılışı var. Bu konuda şampiyon biziz. Hayırseverlerimize ve değerli belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“KAYSERİ’DE ÇOK FARKLI BİR ATMOSFER VAR”

Kayseri’nin yeni Valisi Gökmen Çiçek de 3 gündür Kayseri’ye bulunduğunu belirterek, “3 gündür sokakları dolaşıyorum. Geldiğim andan itibaren Kayseri’de bambaşka bir havanın olduğu fark ediliyor. Bu güzel atmosferin farkı kültürün bulunduğu bir şehre hizmet edecek olmaktan dolayı çok büyük bir şeref duyuyorum. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Sizin için hayır yapmak rutin olmuş. Kayseri’ye atandıktan sonra ilk temel atma töreninin ayrı bir önemi var. Hayırseverimize teşekkür ediyor herkese hayırlı olmasını diliyorum.

Konuşmaların ardından hayırsever Mehmet Karamercan’a plaket verilmesinden sonra dualar eşliğinde Mehmet Karamercan Kütüphanesi’ne ilk harcın dökülmesi için protokol üyeleri butona bastı.

NELER OLACAK?

Mülkiyeti Talas Belediyesine ait yaklaşık 1.500 metrekare alana kurulacak olan Mehmet Karamercan Kütüphanesi’nde 920 metrekare kapalı alan bulunacak. Engelli bölümü başta olmak üzere sosyal donatıları, kafeteryası, çocuk oyun alanı ve günlük yayınları okuma bölümü ile bölge halkına hizmet verecek olan kütüphanede 10 bin kitap bulunacak.

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