Talas’ta ‘Kuşaklararası’ Resim Sergisi açıldı

Talas Belediyesi’nin katkılarıyla Ressam Hasan Gürpınar ve çocukları tarafından hazırlanan “Kuşaklararası” resim sergisinin açılışı yapıldı.

Hasan Gürpınar’ın yanı sıra çocukları Ayşe Gürpınar, Hüseyin Gürpınar ve Elif Hatice Toksarı tarafından hazırlanan 49 eserin yer aldığı sergi, Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphanede düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Ressam Hasan Gürpınar, verdiği katkılardan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Serginin açılışına Başkan Yalçın’ın vesile olduğuna dikkat çeken Ressam Gürpınar, “Ailece bir sergi açmayı düşünüyorduk başkan bey vesile oldu. Burada 49 adet eserimizi sanatseverlerle buluşturuyoruz. Bu imkânı sağlayan Başkan Yalçın’a teşekkür ediyorum.” dedi.

3 KUŞAK RESSAMLARIN SERGİSİ

Daha sonra konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Gürpınar ailesinin 3 kuşaklık bir sanat geçmişi olduğunu hatırlattı. “Biz, Gürpınar Ailesi’ni dededen tanırız. Hasan beyin babası Hüseyin Gürpınar, çok önemli bir ressamdı. Allah rahmet eylesin. Oğlu ve torunları da aynı yoldan devam etti. Şehrin önemli dükkanlarının tabelalarında ‘Gürpınar’ yazardı. Evlatlarında da böyle bir gen var ki bugüne gelmiş.” diyen Başkan Yalçın, şunları söyledi: “Hasan Hocam Atatürk resmini en hızlı yapan isim olarak da bilinir. Geçen gün bir okulda gezerken görüştük ve bir resim sergisi açsak dedik, sağ olsunlar kabul ettiler. Sanatçı için sanatı yapmak kadar onu sergiye dönüştürmek de zordur. Sağ olsunlar bizi kırmayıp bir sergi hazırladılar. Tüm sanatseverlere bu güzel sergimize geldikleri için teşekkür ederim.”

“SANATA GÖNÜL VERMİŞ BİR AİLE”

Açılışta son olarak söz alan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez,“Çoğunlukla yetişen gençlerin ticarete yönlendirildiği, biraz az çalışanların da okumaya yönlendirildiği ilimizde sanata yönlendirilen insanımızın da bu kadar fazla olması beni mutlu etti. Sanat da ticaret gibi bir ihtiyaçtır. Sizleri tebrik ediyoruz, ailenizle birlikte size teşekkür ediyorum. Bu güzel serginin bizlere ulaştırılmasını sağlayan Başkan Yalçın’a da ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“BAŞKAN YALÇIN’IN HERŞEYİN EN İYİSİNİ YAPACAĞINI BİLİYORUZ”

Açılışın ardından sergiyi gezmeye gelen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de Başkan Yalçın’ın sanata daima destek veren bir insan olduğuna vurgu yaparak, “Başkan Yalçın’ın sanata vermiş olduğu değeri görüyoruz, biliyoruz. Bu kütüphane Başkan Yalçın’ın edebiyata ve gençlere verdiği önemi de ortaya koyuyor. Bu sergi de kütüphanemizde açıldı, sergi için de teşekkür ediyoruz. Biz ona güveniyoruz zaten her şeyin en iyisini yapacağını da biliyoruz. Sergimiz hayırlı olsun.” dedi.

Kurdele kesiminin ardından protokol ve davetliler sergiyi gezdi. Burada Ressam Hasan Gürpınar, ahşap yakma tekniğiyle yaptığı bir eski Talas manzaralı tabloyu Başkan Yalçın’a hediye etti.