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Talas’ta kadınlara yönelik kurslar yeniden başlıyor

Talas Belediyesi, pandemi döneminde ara verdiği meslek edindirme kurslarına yeniden start veriyor. Bu kapsamda Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Kadın Kültür Merkezi’nde düzenlenecek toplam 9 ayrı kurs için kayıtlar başladı.

KAYSERİ 27.09.2021, 12:35
Talas’ta kadınlara yönelik kurslar yeniden başlıyor

Talas Belediyesi, pandemi döneminde ara verdiği meslek edindirme kurslarına yeniden start veriyor. Bu kapsamda Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Kadın Kültür Merkezi’nde düzenlenecek toplam 9 ayrı kurs için kayıtlar başladı.

Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenecek eğitim programlarında ev tekstili ve geleneksel el nakışlarının yanı sıra kuaförlük, makrome yapımı, takı tasarımı, amigurumi, cilt bakım teknikleri, Türk mutfağı ve pasta yapımı branşlarında kurslar verilecek.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru için Mevlana Mahallesi Velioğlu Caddesinde bulunan kurs merkezi ziyaret edilebilir. Ayrıca mesai saatleri içerisinde 0531 421 25 25 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

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