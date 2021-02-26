Talas’ta doğaya organik uygulama

Talas Belediyesi’nin doğaya katkıları devam ediyor. Kırsal mahallelerde üreticiler tarafından kullanılmayan organik hayvan gübreleri, Talas Belediyesi tarafından park ve bahçelerde değerlendiriliyor.

Bitkiler için oldukça yararlı olan organik gübrelerin alınmasıyla kırsal mahallelerdeki görüntü kirliliği ortadan kaldırılırken park ve bahçelerdeki ağaç ve bitkiler için de sağlıklı ve doğal katkı sağlanmış oluyor. Talas Belediyesi, geçen yıl bünyesine kattığı tarımsal araçlarla çalışmalarına kış aylarında da devam ediyor. Bu kapsamda üreticiler tarafından kullanılmayan organik hayvan gübresi alınarak kompost gübre karıştırma makinesiyle yanmış çiftlik gübresi halinde getirildikten sonra bitkilere uygulanıyor.

Talas Belediyesi, tarım ve hayvancılığa katkı sunmak amacıyla araç filosuna tarımsal araçları da eklemişti. Taş toplama makinesi, kompost gübre karıştırma makinesi, katı gübre dağıtım römorku, anıza direkt ekim makinesi, mobil koyun yıkama banyoluğu ve koyun kırkım makinesi gibi araç gereçler Talaslı çiftçilerin ve üreticilerin hizmetine sunulmuştu.