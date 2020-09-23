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Talas’ta 10 iş yeri daha açıldı
TALAS’TA SON DÖNEMDE 10 YENİ İŞ YERİ DAHA RUHSAT ALARAK TİCARET HAYATINA BAŞLADI. BÖYLECE PANDEMİ DÖNEMİNDE İLÇE GENELİNDE AÇILAN TOPLAM İŞ YERİ SAYISI 234’E YÜKSELDİ.
KAYSERİ 23.09.2020, 11:17
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Talas’ta son dönemde 10 yeni iş yeri daha ruhsat alarak ticaret hayatına başladı. Böylece pandemi döneminde ilçe genelinde açılan toplam iş yeri sayısı 234’e yükseldi.
Koronavirüs salgınıyla yavaşlayan ticaret hayatı, kontrollü sosyal hayat dönemiyle birlikte canlanmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Talas Belediyesi’nden ruhsat alan kuruyemiş, bakkaliye, terzi, züccaciye, market, lokanta, spor salonu, hırdavat ürünleri satış yeri ve cam ürünleri satış yeri gibi çeşitli sektörlerden oluşan 10 yeni iş yeri daha ticari faaliyetine başlamış oldu.
Açılan yeni iş yerleri ile birlikte pandemi sürecinde Talas’ta faaliyete geçen işletme sayısı 234’e yükselmiş oldu.
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