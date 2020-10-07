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Talas’ın tarıma desteği artarak devam ediyor

TALAS BELEDİYESİ, SAĞLADIĞI TARIMSAL DESTEKLERLE BİR YANDAN ÜRETİCİNİN MALİYETİNİ AZALTIRKEN BİR YANDAN DA ÜRETİMDE DEVAMLILIĞI SAĞLIYOR.

KAYSERİ 07.10.2020, 15:58
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Talas’ın tarıma desteği artarak devam ediyor

Talas Belediyesi, sağladığı tarımsal desteklerle bir yandan üreticinin maliyetini azaltırken bir yandan da üretimde devamlılığı sağlıyor.

Talaslı üreticilerin girdi maliyetlerinin en aza indirilmesi için projeler geliştiren Talas Belediyesi, üretilen kabakların posalarının yem olarak kullanılması için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Kullanılan yöntemle kabak posaları hayvan yemine dönüştürülerek üreticinin yem ihtiyacını karşılaması ve bundan dolayı yem masrafını azaltması hedefleniyor. Kabakların çekirdeklerini elde etmek için kullanılan makineye belediye tarafından ücretsiz olarak entegre edilen helezon aparatı ile kabak posası tarlada bırakılmak yerine römorklarla taşınarak silaj haline getiriliyor. Konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Başkanı Yusuf Konca, Talas Belediyesi tarafından uygulamaya koyulan hizmetin önemine vurgu yaparak elde edilen silaj sayesinde üreticilerin yem maliyetini en aza indirirken verimliliğinde arttığını ifade etti. Kayseri’nin Türkiye’de kabak çekirdeği üretiminin 3’te1’ini karşıladığının altını çizen Konca, “Kayseri Bölgesi Türkiye’de kabak çekirdeğinin 3’te1’lik bir miktarını üretiyor. Geri kalan posası da tabi milyonlarca tona varabiliyor. Biz bu posadan yararlandığımız zaman hayvanlarımızın özellikle nitel ve nicel açlığı yani hem miktar bakımından hem de yemlerin kalitesi bakımından iyi bir yem sağlamış oluyoruz. Bu kabak posalarının silaj yapılması işlemiyle samanında kalitesini arttırmış oluyoruz. Böylece hayvan daha kolay sindirmiş oluyor ve verimlilikte artmış oluyor” dedi.

Yapılan silaj ile kış döneminde hayvanların vitaminlerini de yeteri miktarda almış olduklarına dikkat çeken Konca, bu yöntemle hayvanların bol miktarda protein alırken mısır silajıyla eş değer bir besin kaynağına da sahip olduğunu söyledi. Öte yandan kabak silajı yapımının ilçe genelindeki önemine değinen İlçe Tarım Müdürü Murat Ürger, “Talas ilçemizde 60 bin dekarlık alanda çerezlik kabak üretimi var, biz bununla ilgili faydalanmak açısından ne yapabiliriz diye Mustafa Yalçın Başkanımızla konuştuk. Burada hasat makinesinin arkasına bir helezon yardımıyla buradaki atıkların yeme dönüştürülmesi sağlandı. Üreticilerimizin en büyük girdi maliyeti kaba yem ihtiyacıdır. Bu ihtiyacı da bu şekilde karşılamaya çalıştık.” şeklinde konuştu. Başkan Yalçın’ın tarıma verdiği desteğin altını çizen Ürger, “Her zamanki gibi her alanda olduğu gibi Mustafa Yalçın Başkanımızın burada da desteğini gördük kendisine böyle fırsatları çiftçimize sağladığı için çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Aynı zamanda kendisi de bir üretici olan Kuruköprü Mahalle Muhtarı Bilal Yardım da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Böyle bir yöntemi daha önce hiç denemediklerini ve kabak posalarını tarlada bıraktıklarını ifade eden Muhtar Yardım, Talas Belediyesi öncülüğünde uygulanan bu yöntemle yem maliyetlerini azaltırken hayvansal verimliliğinde arttığını söyledi. Uygulamadan memnun olduklarını belirten Yardım, bu imkanı kendilerine sağladığı için Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

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