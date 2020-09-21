banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in heyecanlandıran diyaloğu!
Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in heyecanlandıran diyaloğu!
21 Eylül Ağustos Altın fiyatları ne kadar?
21 Eylül Ağustos Altın fiyatları ne kadar?
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi
Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi

Talasgücü Belediyespor ara verdi

SPOR TOTO BÖLGESEL AMATÖR LİG EKİPLERİNDEN TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR, KORONAVİRÜS (COVİD-19) LİGLERİN OYNANIP, OYNANMAYACAĞI BELİRSİZLİĞİ KORUMASI NEDENİYLE ARA VERDİ.

KAYSERİ 21.09.2020, 09:25
2
Talasgücü Belediyespor ara verdi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, Koronavirüs (Covid-19) liglerin oynanıp, oynanmayacağı belirsizliği koruması nedeniyle ara verdi.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligde şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda hazırlıklarına start veren Sarı-Lacivertliler, BAL maçlarının oynanıp oynanmayacağı belli olmadığı gerekçesi ile çalışmalarını durdurdu.

Talasgücü Belediyespor antrenörü Halil Aslan, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun amatör maçların oynanıp oynanmayacağına dair kesin bir açıklamasını bekliyoruz. Şu an oynanmayacak gibi görünüyor. Bu yüzden biz de çalışmalarımıza ara verdik. Oyuncularımız evlerine döndüler. Eğer TFF’den olumlu bir karar çıkarsa tekrar topbaşı yapacağız. Aksi taktirde çalışmalarımıza uzun süre ara vereceğiz" dedi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Eylül 2020
İmsak 05:18
Güneş 06:44
Öğle 13:02
İkindi 16:28
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Antalyaspor 2 4
7. Kasımpaşa 2 3
8. Hatayspor 1 3
9. Sivasspor 2 3
10. Erzurumspor 2 3
11. Fenerbahçe 1 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Adanaspor 2 4
4. Adana Demirspor 1 3
5. Balıkesirspor 2 3
6. Ümraniye 1 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Akhisar Bld.Spor 2 1
13. Altay 2 1
14. Samsunspor 1 1
15. Eskişehirspor 2 1
16. Giresunspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Boluspor 1 0
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Leeds United 2 3
10. Chelsea 2 3
11. Newcastle 2 3
12. Aston Villa 0 0
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. Sheffield United 1 0
17. West Ham 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378