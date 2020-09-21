Talasgücü Belediyespor ara verdi
SPOR TOTO BÖLGESEL AMATÖR LİG EKİPLERİNDEN TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR, KORONAVİRÜS (COVİD-19) LİGLERİN OYNANIP, OYNANMAYACAĞI BELİRSİZLİĞİ KORUMASI NEDENİYLE ARA VERDİ.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, Koronavirüs (Covid-19) liglerin oynanıp, oynanmayacağı belirsizliği koruması nedeniyle ara verdi.
Yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligde şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda hazırlıklarına start veren Sarı-Lacivertliler, BAL maçlarının oynanıp oynanmayacağı belli olmadığı gerekçesi ile çalışmalarını durdurdu.
Talasgücü Belediyespor antrenörü Halil Aslan, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun amatör maçların oynanıp oynanmayacağına dair kesin bir açıklamasını bekliyoruz. Şu an oynanmayacak gibi görünüyor. Bu yüzden biz de çalışmalarımıza ara verdik. Oyuncularımız evlerine döndüler. Eğer TFF’den olumlu bir karar çıkarsa tekrar topbaşı yapacağız. Aksi taktirde çalışmalarımıza uzun süre ara vereceğiz" dedi.
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:44
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:28
|Akşam
|19:11
|Yatsı
|20:31
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Kasımpaşa
|2
|3
|8. Hatayspor
|1
|3
|9. Sivasspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Fenerbahçe
|1
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Adanaspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Balıkesirspor
|2
|3
|6. Ümraniye
|1
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|13. Altay
|2
|1
|14. Samsunspor
|1
|1
|15. Eskişehirspor
|2
|1
|16. Giresunspor
|2
|1
|17. Menemen Belediyespor
|2
|1
|18. Boluspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Leeds United
|2
|3
|10. Chelsea
|2
|3
|11. Newcastle
|2
|3
|12. Aston Villa
|0
|0
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. West Ham
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0