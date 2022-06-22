Talas kırsalında yollar genişliyor

Talas Belediyesi tarafından ilçenin kırsal mahallelerindeki yol yapım, genişleme ve asfalt çalışmaları hız kazandı. Bu çerçevede Yamaçlı, Sosun ve Süleymanlı mahallelerini birbirine bağlayan yolun genişliği iki katına çıkartılıyor.

Belediye yol yapım ve asfalt ekipleri asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi. Şehir merkezinde kışın bozulan yolların bakım ve onarımının yanı sıra kırsalda da atağa geçen ekipler, Kamber Mahallesinin yeni çevre yolunda altyapı çalışmalarını sürdürürken, Alaybeyli ve Çevlik arasındaki 4 kilometrelik yolda da düzenleme ve genişletme çalışmalarını yürütüyor. Bir yandan bu çalışmalar devam ederken ekipler diğer yandan ise Yamaçlı, Sosun ve Süleymanlı mahallelerini birbirine bağlayan ana yolda genişletme ve düzenleme çalışmalarını başlattı.

3,5 kilometre uzunluğunda ve 6 metre genişliğindeki ana yolda çalışan ekipler, keskin virajlar ile kot farkını azaltarak yolun konforlu ve rahat ulaşıma imkan vermesini sağlıyor. Kamyonlarla taşınan altyapı malzemeleri ekskavatör, 2 greyder, 3 kepçe, arazöz ve silindir yardımıyla yola serilip sıkıştırılıyor.

Mahalle yollarındaki genişliğin iki katına çıkarılmasını sağlayan altyapı çalışmalarının ardından yollar sıcak asfalt serimine hazır hale getirilerek konforlu ulaşım amaçlanıyor.