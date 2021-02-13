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Talas Belediyesi’nin online konseri kulakların pasını sildi

Talas Belediyesi pandemiye rağmen sosyal hayata renk katmaya devam ediyor. Talas Musiki Cemiyeti tarafından düzenlenen ‘Müzeyyen Senar, Cem Karaca, Barış Manço Anma Gecesi’ sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla onbinlere ulaştı.

KAYSERİ 13.02.2021, 12:02
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Talas Belediyesi’nin online konseri kulakların pasını sildi

Talas Belediyesi pandemiye rağmen sosyal hayata renk katmaya devam ediyor. Talas Musiki Cemiyeti tarafından düzenlenen ‘Müzeyyen Senar, Cem Karaca, Barış Manço Anma Gecesi’ sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla onbinlere ulaştı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından geçtiğimiz günlerde kurulan Talas Musiki Cemiyeti, pandemi tedbirlerine uygun olarak seyircisiz gerçekleştirdiği konserle müzik dünyamızın unutulmaz isimlerini andı.

Talas Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen anma gecesinde Müzeyyen Senar, Cem Karaca ve Barış Manço’dan eserler seslendirilirken sanatseverler de Talas Belediyesi instagram hesabından bu konseri canlı olarak izleme imkanı buldu.

Cemiyetin koordinatörü tanburi Tevfik Soyata’nın yanı sıra sevilen sanatçılar Muzaffer Elitaş ve Koray Haklı, seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle adeta kulakların pasını sildi. Sanatseverler de bu farklı etkinlikle adeta özlem giderdi.

“KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ VAZGEÇİLMEZİMİZ”

İnsanların pandemi nedeniyle uzak kaldığı bu tür programları sosyal medya üzerinden devam ettirdiklerini ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kültür sanat etkinliklerinin kendileri için vazgeçilmez bir hizmet alanı olduğuna dikkat çekti.

Başkan Yalçın sözlerini şöyle devam ettirdi: “Pandemi öncesi çok önemli kültür sanat etkinliklerine imza atmıştık. Pandemi bir miktar hızımızı kesse de sosyal medya üzerinden vatandaşlarımıza evlerinde hoş saatler yaşatmaya devam ediyoruz. Online olarak konferanslar, sohbet programları ve tiyatro gösterilerinin ardından bu kez de bir konser, bir anma gecesi ile sanatseverlerin karşısındayız. Şubat ayı, Müzeyyen Senar, Cem Karaca ve Barış Manço’yu kaybettiğimiz ay. Bu değerli sanatçılarımızı, ölümsüz eserleriyle analım istedik. Seyirci alamadığımız bu konseri, belediyemizin instagram hesabından onbinlere ulaştırdık. Çok güzel bir etkinlik oldu, katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Başkan Yalçın, pandemi boyunca benzer etkinliklerle kültür sanat hayatını canlı tutmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.
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