Talas Belediyesi’nden tokat gibi açıklama

Talas Belediyesi’nden "Başkan Mustafa Yalçın’a ulaşılamadığı" iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın çarşamba günleri randevu almaksızın vatandaşlarla görüştüğü, ayrıca salı ve perşembe günleri de ilçenin farklı bölgelerinde düzenlenen esnaf buluşmaları ile vatandaşlarla bir arada olduğunu belirtilerek, sosyal medya paylaşımlarına tepki gösterildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın imzasıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İki vatandaşımızın sosyal medya üzerinden şahsıma ulaşamadıklarını ifade eden şikayetleri ve bir basın organında konuyla ilgili haberler söz konusu olmuştur. Bilinmesini isterim ki; göreve geldiğim ilk günden beri her hafta Çarşamba günleri Beyaz Masa’da vatandaşlarımızla bir araya geldik. Ardından Şeffaf Odada Başkanla Başbaşa Uygulamasını hayata geçirerek her Çarşamba günü Mevlana Mahallesi Meydanında hemşehrilerimizin istek ve görüşlerini dinlemeye devam ettik. Bununla birlikte Salı ve Perşembe günleri ilçemizin farklı bölgelerinde esnaf buluşmalarında hemşehrilerimizin karşısında olduk. Her iki uygulamamız da düzenli olarak devam ediyor. Vatandaşlarımızın, herhangi bir randevu almaksızın her hafta Çarşamba günü 09.00-17.00 saatleri arası Mevlana Mahallesi Meydanında istedikleri zaman bana ulaşabileceklerini bu vesileyle bir kez daha duyurmak istiyorum.

Onun dışındaki günlerde, Talas’a kazandıracağımız proje ve yatırımları takip etmek için vatandaşlarımızdan anlayış bekliyor, arta kalan uygun zamanda hemşehrilerimizle görüşmeye her zaman hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Bununla birlikte vatandaşlarımıza ilgili birimlerimizin kapısı her zaman açıktır."