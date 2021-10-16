Talas Belediyesi’nden ‘sıfır atık’ standı

Talas Belediyesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNY) açılış etkinlikleri kapsamında kurduğu stantla ‘Sıfır Atık’ konusunda bilgilendirme yaptı.

Yeni eğitim öğretim yılı açılışı münasebetiyle Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen tanışma programında Talas Belediyesi de kendi standıyla yer aldı.

Büyükşehir belediyesi başta olmak üzere birçok kurumun stant açtığı etkinlikte “Sıfır Atık” projesiyle yer alan Talas Belediyesi, öğrencilere sıfır atıkla ilgili olarak hazırlanan broşür ve kitapçıkların yanı sıra çam fidanları hediye etti.

Talas Belediyesi standını ziyaret eden öğrenciler, sıfır atık konusuna yapılan vurgunun önemli olduğuna dikkat çekti ve duyarlı yaklaşımından dolayı teşekkürlerini iletti. Standı ziyaret eden ve düşüncelerini dile getiren Asya Beyza Şahin isimli bir öğrenci, “Okulumuzun oryantasyon günlerinde Talas Belediyesi de hediye kitapçıkları ve fidanlarıyla burada olarak bize destekte bulundu. Kendilerine teşekkür ederim” dedi.

Benzer düşünceleri paylaşan Beyzanur Kılçadır isimli bir diğer öğrenci de “Okulumuzun başladığı bu günlerde Talas Belediyesi’nin katıldığı bu etkinlik çok güzel oldu. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Standa gelerek belediye hediyelerinden alan Şaban Batuhan Köle isimli bir diğer öğrenci de pandemi sonrası ilk yüz yüze eğitim dönemine böyle bir etkinliğin gerçekleşiyor olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Talas Belediyesi’nin anlamlı bir işe imza attığını belirten öğrenci Köle, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

Bir başka öğrenci Mehmet Mesut Şahin de etkinlikten duyduğu memnuniyeti “Okulumuzun açılışında çeşitli etkinlikler düzenleniyor, burada yer aldıkları için Başkan Yalçın’a da teşekkürlerimi sunuyorum” sözleriyle ifade etti. Bir diğer öğrenci de “Pandemi sonrası ilk yılımız, açılış etkinliğinde Talas Belediyesi de böyle güzel bir stant kurdu, teşekkür ederim” diye konuştu.