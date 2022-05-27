Talas Belediyesi kendi yolunu çizecek

Talas Belediyesi, şehir içi yol çizgi uygulamaları için ergonomik olarak tasarlanan kendinden yürür yol çizgi aracı aldı.

Saatte 20 kilometre hızla gidebilen makine, 100 litre sentetik yol boyası ve 30 kilogram cam tozu ile yol çizgisi atabilme kapasitesine sahip. Yollarda eksen çizgisi (orta), banket şeridi (sağ-sol) ve kavşak çizgilerinin (kama) boyanmasında kullanılacak araçtan ayrıca küçük olması nedeniyle yaya yollarının boyanmasında da bu özelliğinden yararlanılacak.

Talas Belediyesi’nde görevli trafik ekipleri bir yandan yeni aracın kullanımıyla ilgili eğitim alırken, diğer yandan da ilçedeki yollarda uygulama yapmaya başladı. Daha önce dışarıdan hizmet alımı yoluyla yapılan yol çizgi çalışmaları, bu araçla belediye tarafından daha hızlı ve pratik olarak sürdürülecek.

Talas yollarında faaliyet gösterecek yol çizim aracı ilçe yollarının trafik güvenliği ve konforlu ulaşımına katkı sağlayacak.