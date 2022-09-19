Talas Belediyesi bir okulu daha ilçeye kazandırıyor

Talas Belediyesi ve hayırsever Hatice-İzzet Bayraktar iş birliği ile yaptırılan Hikmet Cıngıllı Anaokulu açılışa hazırlanıyor. Bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacak olan anaokulu, 24 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’te yapılacak törenle resmi olarak hizmet vermeye başlayacak.

Mevlâna Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde yer alan, mülkiyeti Talas Belediyesine ait bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen anaokulu, içerisinde barındırdığı imkanlarla çocuklara bir çok olanağı aynı anda sunabilecek. 6 adet dersliğin bulunduğu anaokulunda, oyun odasından çok amaçlı salonlara ve yemekhaneye kadar çeşitli bölümler bulunuyor.

24 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’te yapılacak ve Kayseri protokolünün katılacağı görkemli bir törenle eğitim öğretim hayatına kazandırılacak anaokulunun açılış törenine vatandaşların da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.