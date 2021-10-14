Suya Kanmış Hatun Türbesi restore edildi

Melikgazi Belediyesi Yanıkoğlu Mahallesi’nde bulunan Suya Kanmış Hatun Türbesi’ni restore ederek yeniden hizmete kazandırıyor.

Restorasyon çalışmalarında sona gelinen Suya Kanmış Hatun Türbesi’nde çevre düzeni çalışmasının yapıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Günümüze kadar 510 senedir hizmet eden Suya Kanmış Hatun Türbesi’nin ilginç bir hikayesi var. Buranın kurucusunun ismini verdiğimiz hayırseverimiz Osmanlı ordusu sefere giderken buradan orduya testi ile su ikram etmiş ve su hiç bitmemiş, keramet göstermiş. Padişaha kadar bu haber gidince padişah birçok araziyi kendisine hediye etmiş. Ve bu hatun bu arsalardan bir hayır vakfı kurmuş. Buranın üst kubbesi daha önceden çökmüş. Dolayısıyla şimdi restorasyon kararı aldık ve uyguladık. Türbenin beden duvarlarındaki yıpranmış hasarlı taşlar yenileriyle değiştirdik. Yapının mevcutta olmayan iç kubbesi ve külahı restorasyon projesine uygun olarak tamamlandı. Melikgazi’nin tarihi yapısına yönelik yaptığımız çalışmalar ile referans olan Türkiye’de örnek gösterilen Melikgazi Belediyemiz, yok olmaya yüz tutan tarihi yapılara sahip çıkmaya devam ediyor. İlçemizde tarihi değerleri yaşatmak için çalışmalar yapıyor önemli tarihi yapıları restore ederek günümüze kazandırıyoruz. Restorasyon işinden sonra tekrar hizmete açılacak. Hayırlı olmasını dilerim" dedi.