Son Dakika
MSB: "Gökçeada açıklarında batan teknedeki 2 jandarma personelinden Teğmen Musa Bulut’un naaşı, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından su altından çıkarılmıştır. Kayıp olan 1 jandarma personelini arama çalışmaları sürüyor."
Spor A.Ş. kayakçıları Bursa’dan derece ile döndü
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin 4 kayakçısı, Bursa’da düzenlenen Alp Disiplini B Grubu yarışmalarından derece ile döndü.
KAYSERİ 28.02.2021, 08:54
3
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin 4 kayakçısı, Bursa’da düzenlenen Alp Disiplini B Grubu yarışmalarından derece ile döndü.
23-26 Şubat 2021 tarihleri arasında Bursa Uludağ Kayak Merkezi’nde Türkiye Kayak Federasyonu tarafından yapılan Alp Disiplini B grubu 1. ve 2. etap yarışmaları yapıldı. Yarışmalar sonrasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü kayakçıları şu dereceleri aldı:
U12 Kızlar Rana YAYLACIOĞLU 5.
U12 Erkekler Ömer Faruk KARADOĞAN 4.
U12 Erkekler Muhammed Emin TOPALOĞLU 6.U14 Kızlar Ceylin ÜREY 9.