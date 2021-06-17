Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü 15’de 15 yaptı

15-16 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenen Yaz Kupası Okçuluk İl Birinciliği yarışmasına 15 sporcu ile katılan Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü, 15 madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.

Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, 15-16 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenen Yaz Kupası Okçuluk İl Birinciliği yarışmasına katılan 15 sporcunun yarışmadan madalya ile ayrıldığı belirtildi. Kulüp yönetimi yaptığı açıklama ile antrenör ve sporcuları kutladı. Şampiyonaya katılan sporcular ve elde ettikleri dereceler şöyle:

Klasik Yay Kadet Erkeklerde

Hamza Yücel 1.

Klasik Yay Kadet Kadınlarda

Fatma Maraşlı 1.

Azra Görücü 3.

Makaralı Yay Kadet Erkeklerde

Yunus Emre Arslan 1.

Furkan Akgün 2.

Burak Maraşlı 3.

Makaralı Yay Kadet Kadınlarda

İrem Ocakcı 1.

İlkim Şevval Sakıcı 2.

Elif Doğan 3.

Makaralı Yay Genç Erkeklerde

Mustafa Dinçel 1.

Makaralı Yay Genç Kadınlarda

Yasemin Özsoy 1.

Gamze Çalışkan 3.

Makaralı Yay Büyük Erkeklerde

Egemen Uslu 1.

Mustafa Sönmez 2.

Makaralı Yay Büyük Kadınlarda

Gizem Elmaağaçlı 1.