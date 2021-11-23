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Spor A.Ş Futbol Kulübü yeni yıldızlarını arıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., futbol seçmeleri yaparak geleceğin yıldızlarını bünyesine katacak.
KAYSERİ 23.11.2021, 11:44
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., futbol seçmeleri yaparak geleceğin yıldızlarını bünyesine katacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından yapılan duyuruda 27-28 Kasım tarihleri arasında Ziya Gökalp Halı Saha tesislerinde futbol seçmeleri yapılacağı bildirildi. Futbol seçmelerine 2008-2014 doğumlu (8-14) yaş aralığındaki çocukların katılabileceği duyuruldu.