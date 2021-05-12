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Şehitlikte hüzünlü ziyaret

Ramazan’ın son günü olan Arefe gününde şehit aileleri Kartal Şehitliği’nde kabir ziyaretinde bulunarak Kur’an-ı Kerim okudu.

KAYSERİ 12.05.2021, 11:35
Şehitlikte hüzünlü ziyaret

Ramazan’ın son günü olan Arefe gününde şehit aileleri Kartal Şehitliği’nde kabir ziyaretinde bulunarak Kur’an-ı Kerim okudu.

11 ayın sultanı Ramazan’ın son günü olan Arefe gününde, pandemiden dolayı uygulanan tam kapanmada şehit aileleri kısıtlamadan muaf tutuldu. Ramazan Bayramı nedeniyle bayraklarla donatılan kabirleri ziyaret eden şehit aileleri, Kur’an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

2020 yılı Ekim ayında şehit olan Şehit Hava Yarbay Semih Soyarcı’nın annesi ve babası da kabir ziyaretinde bulunarak Kur’an-ı Kerim okudu ve dua etti.
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