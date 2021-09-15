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Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı’ya ziyaret

25-26 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerinde madalyalara ambargo koyan sporcular İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret ettiler.

KAYSERİ 15.09.2021, 09:13
Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı’ya ziyaret

25-26 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerinde madalyalara ambargo koyan sporcular İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret ettiler.

Sporcular, Görme Engelliler İl Temsilcisi Ümmet Ekici, Spor A.Ş. Kulüp Koordinatörü Çiğdem Kiraz, antrenörler Esra Bilgin, Ahmet Eskalen, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret ederek 23 madalyanın sevincini paylaştı. 11-13 yaş kategorilerinde bir çok stilde yarışan başarılı sporcular Cemre Ateş, Melisa Akyol, Selime Aksoy, Filiz Cihan ve Beyza Yıldız şampiyonada toplam 23 madalya kazandılar. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Açıklamada bulunan İl Müdürü Kabakcı, “Sporcularımızın başarıları bizleri çok mutlu etti. Şampiyonada 23 kez madalya kürsüsüne çıkan sporcularımız bizleri gururlandırdı.

İl Müdürlüğü olarak her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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