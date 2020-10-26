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Sağlık personeli kansere yenik düştü

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ’NDE TEKNİK BİRİM PERSONELİ OLARAK GÖREV YAPAN MUSTAFA DÜLGER, KANSERE YENİK DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ.

KAYSERİ 26.10.2020, 14:03
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Sağlık personeli kansere yenik düştü

Kayseri Devlet Hastanesi’nde teknik birim personeli olarak görev yapan Mustafa Dülger, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kayseri Devlet Hastanesi’nde teknik birim personeli olarak görev yapan Mustafa Dülger, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Kayseri İl Başkanı Sinan Yıldız sosyal medya haesabı üzerinden yayımladığı taziye mesajında, “Kayseri Devlet Hastanesi çalışanlarından sayın Mustafa Dülger beyefendi hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allahtan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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