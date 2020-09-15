Sağlık Bakanı Koca’dan İl Sağlık Müdürü Benli’ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı 5 ilin sağlık müdürleri ile pandemi sürecini değerlendirdi. Telekonferansla yapılan toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli’ye yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı yapılan toplantıda Ankara, İzmir, Kayseri, Çankırı ve Adıyaman İl Sağlık Müdürleri ile video konferans yöntemi ile pandemi sürecini değerlendirdi.

Bakan Koca, "Vaka artışlarının sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık. İlave tedbirleri değerlendirdik. Başarı, birlikte mücadelede gizlidir" dedi.

Toplantıda Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, şehirde pandemi sürecinde yapılan çalışmalarla alakalı olarak bir sunum yaptı. Bakan Koca, yapılan sunum sonrasında İl Sağlık Müdürü Benli’ye çalışmalardan ötürü teşekkür etti.