Saadet Partisi Kayseri’de Kongre Zamanı

Saadet Partisi Kayseri il başkanlığında kongre heyecanı yaşanıyor. İl başkanı Av. Baki Coşkun, kongreyi yeni normallere uygun olarak gerçekleştireceklerini ve bunun heyecanı etkilemeyeceğini söyledi.

Başkan Baki Coşkun; “Milli Görüş ve onun tek temsilcisi olan Saadet Partisi kadroları olarak bizler çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde olağan kongremizi aynı coşku, kararlılık, heyecan ve azim ile gerçekleştireceğiz. Kongreye ilişkin istişarelerimizi yaptık. Halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak görüp bu kutlu davayı en güzel şekilde idame ettireceğiz. Saadet Partisi olarak, yeni bir dönemin adımlarını attık. Bu dönemde kutuplaştıran ve ötekileştiren bir siyasi dile karşı birleştiren ve farklılıkları bu ülkenin zenginlikleri olarak değerlendiren bir üslupla Türkiye siyasetini etkilemeye devam edeceğiz” dedi.

Coşkun, “Uzun zamandır Kayseri‘nin yaşanabilir ve güzel bir şehir olması için çaba sarf eden eski il başkanlarımız Mahmut Arıkan ile Nuri Ürkündaş Bey ve kıymetli yönetimlerine teşekkür ediyoruz. Bu kongreyle beraber şimdiye kadar ortaya konulan vatansever çıkışın, milli duruşun ne derece hayati ve anlamlı bir ikaz olduğunu, Kayseri’mizin daha iyi günler görmesi için neler yapılması gerektiğini vurgulayacağız. Biz büyük bir şanla, şerefle bu güne gelmiş olan Milli Görüş’ü iktidara taşıyacak olan kadroları seçmek üzere kongremizi Genel Merkezimizden çok sayıda misafirin katılımı ile yapacağız. İlgilileri 22 Kasım Pazar günü 13.30’da İl Kültür Müdürlüğü Salonu’na bekliyoruz” şeklinde konuştu.