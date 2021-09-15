banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu

Rota Spor Kulübü Sutopu takımından Kabakcı’ya ziyaret

Sutopu Büyük Erkekler 2. Ligine yükselen Rota Spor Kulübü Su Topu takımı sporcuları antrenörleri Hasan Ertuğrul Çakmak ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti.

KAYSERİ 15.09.2021, 09:11
Rota Spor Kulübü Sutopu takımından Kabakcı’ya ziyaret

Sutopu Büyük Erkekler 2. Ligine yükselen Rota Spor Kulübü Su Topu takımı sporcuları antrenörleri Hasan Ertuğrul Çakmak ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti.

7-9 Eylül 2021 tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenen Büyük Erkekler Bölgesel Lig Müsabakalarında Kayseri Rota Spor Kulübü Sutopu takımı A grubunda 2., genel klasmanda ise lig 4.’sü olarak Büyük Erkekler 2. Ligine yükseldi.

Büyük Erkekler 2. Ligine yükselen Sutopu takımını ağırlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Sporcuları ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 4 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0