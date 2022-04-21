Ramazanın keyfini çocuklar çıkartıyor

Ramazan ayının başladığı ilk gün Reşadiye Mahallesi’nde başlayan program, şimdiye kadar Kuruköprü, Çatakdere, Kepez, Alaybeyli, Endürlük, Süleymanlı, Çevlik, Zincidere, Örencik ve Yamaçlı Mahallesi’ndeki çocuklarla buluştu. Programda kuklalardan oluşan Laz karakter, Hacivat-Karagöz, semazen ve meddah gösterileri ile çocuklar keyifli bir akşam geçirdi.

İftar sonrasında çocukların yanı sıra mahalle sakinlerine de farklı bir Ramazan yaşatan etkinlikle büyük küçük herkes eğlenceye ortak oluyor. Etkinlikle eğlenen çocuklara program sonunda da pamuk şeker ikram ediliyor.

EĞLENCEDE SIRADAKİ MAHALLELER

Diğer yandan etkinlikler 21 Nisan Perşembe Kamber Mahallesi ile devam edecek. Sevimli kukla gösterileri 22 Nisan Cuma Çömlekçi, 25 Nisan Pazartesi Yazyurdu, 26 Nisan Salı Koçcağız, 28 Nisan Perşembe Sakaltutan, 29 Nisan Cuma Cebir Mahallesi’nde sahne alacak ve 30 Nisan Cumartesi günü Başakpınar Mahallesi’ndeki programla sona erecek.