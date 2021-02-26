Pedro Henrique takıma katıldı

Hes Kablo Kayserispor’da sakatlığı tamamen geçen Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique takımla birlikte çalışmalara başladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 28.hafatsında evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde günden tek antrenman ile hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar BAY geçtiği bu haftayı en iyi şekilde değerlendirip ligde Rizespor maçıyla çıkışa geçmek istiyor. MKE Ankaragücü maçında oyuna ikinci yarı dahil olan ve maç sonunda ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırılan Pedro Henrique ligin 26.haftasında deplasmanda oynanan Demir Grup Sivasspor maçında forma giymedi.

Yapılan yoğun tedavilerinin ardından Rizespor maçı öncesi yeniden takıma katılan Pedro Henrique takımla çalışmalara başlaması büyük sevinç oluşturdu. Pedro Henrique, Rizespor maçında teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyecek.