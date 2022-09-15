Palancıoğlu: "Çevre temizlik vergileri ile temizlik araçları satın alındı"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 ayrı araç satın aldıklarını söyledi.

Melikgazi ilçesinin çok geniş bir alanda 600 bin nüfusa hizmet verdiklerini hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, özellikle şehir merkezi yani çarşı bölgesinde yol süpürme aracına ihtiyaç duyulduğunu ve bu nedenle 2 adet satın alındığını belirtti. Temiz çevreye ve sağlıklı çevreye büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Palancıoğlu, şunları söyledi:

"Kayseri’nin alışveriş merkezi ve ticaretin kalbi Melikgazi ilçesinde atıyor. Gündüz çarşı bölgesinin daha kısa sürede daha etkin ve verimli bir temizlik yapılması gerekmektedir. Temizlik vergilerini yine temiz çevre içinde kullanılmak üzere 2 adet mini süpürge aracı aldık Kışın bu araçlara takılacak aparat ile kar süpürge aracı olarak hizmet verecek. Şehir içinde toplanan atıkları çöp merkezine götürmek için bir adet TIR alandı. Ayrıca çarşı içinde özellikle araç trafiğine kapalı anlarda kullanılmak üzer de Elektrikli çöp toplama aracı alandı. Bu 4 araç şehrimize hayırlı olsun. Vatandaşlardan toplanan vergiler yine vatandaşımıza hizmet olarak geri döndü. Çevre ve halk sağlığına büyük önem verdiğimizi bir kez daha çalışmalarımız ile ortaya koyuyoruz."