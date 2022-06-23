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Özdemir’den 3 ilçeye müjde

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in girişimleri sonucu Sarız, Pınarbaşı ve Sarıoğlan Belediyelerine çevre düzenlemesi için İlbank’tan kredi ve hibe desteği verildi.

KAYSERİ 23.06.2022, 17:50
Özdemir’den 3 ilçeye müjde

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in girişimleri sonucu Sarız, Pınarbaşı ve Sarıoğlan Belediyelerine çevre düzenlemesi için İlbank’tan kredi ve hibe desteği verildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in çalışmalarıyla Sarız, Pınarbaşı ve Sarıoğlan Belediyelerine çevre düzenlemesi için İlbank’tan kredi ve hibe desteği sağlandı. Sarız Belediyesi’ne 500 Bin TL hibe desteği ve 750 Bin TL kredi, Sarıoğlan Belediyesi’ne 500 Bin TL hibe desteği ve 1 Milyon TL kredi, Pınarbaşı Belediyesi’ne ise 770 ve 400 litrelik 100’er adet konteyner hibe edildi.

MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak’ta Özdemir’e teşekkür etti.

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