Otomobiller çarpıştı: 2 Yaralı

Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre 38 AAH 503 plakalı otomobil ile 35 GC 9627 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Gesi Fatih Mahallesi Gün Sazak Caddesi üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan bir otomobil, yoldan çıkarak kaldırımdaki direğe çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan 2 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Otomobiller, incelemelerin ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.