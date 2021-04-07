Otel’de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir otelde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken, saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde meydana gelen olayda, oda arkadaşı olan V.Ö ile İ.Ç. arasından küfürleşme üzerine tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine V.Ö. otelin mutfak bölümünden aldığı bıçak ile İ.Ç.’yi bıçakladı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İ.Ç.’yi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise saldırıyı gerçekleştiren V.Ö.’yü gözaltına aldı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.