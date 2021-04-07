OSB Teknik Koleji ligi 8.sırada tamamladı

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji 2020-2021 sezonunu tamamladı.

Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri ekibi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji sezonu deplasmanda Adam Voleybol’u 3-0 yenerek tamamladı.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Kadınlar 1.Ligde sezonu 20 maçta 8 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile 8.sırada tamamladı. Turuncu-Siyahlı ekip bu sezon 2.haftada Numune Gençlikspor’u 3-0, 5.haftada Sakarya Voleybolspor’u 3-1, 6.haftada Antalyaspor’u 3-1, 13.haftada Numune Gençlikspor 3-0, 17.Haftada Antalyaspor’u 3-0, 18.haftada Çukurova Belediyespor’u 3-2, 19.haftada Nevşehir Belediyespor’u 3-0 ve 22.haftada Adam Voleybolspor’u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

OSB Teknik Koleji’nin oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şu şekilde;

1.Hafta OSB Teknik Koleji 0-3 Bolu Belediyespor

2.Hafta Numune Gençlik 0-3 OSB Teknik Koleji

3.Hafta OSB Teknik Koleji 0-3 Merinos

4.Hafta BAY

5.Hafta OSB Teknik Koleji 3-1 Sakarya Voleybolspor

6.Hafta Antalyaspor 1-3 OSB Teknik Koleji

7.Hafta OSB Teknik Koleji 0-3 Çukurova Belediyespor

8.Hafta Nevşehir Belediyespor 3-0 OSB Teknik Koleji

9.Hafta OSB Teknik Koleji 0-3 TED Ankara Kolejliler

10.Hafta Kalecik Belediyespor 3-0 OSB Teknik Koleji

11.Hafta OSB Teknik Koleji 1-3 Adam Voleybol

12.Hafta Bolu Belediyespor 3-0 OSB Teknik Koleji 13.Hafta

13.Hafta OSB Teknik Koleji 3-0 Numune Gençlik

14.Hafta Merinos 3-1 OSB Teknik Koleji

15.Hafta BAY

16.Hafta Sakarya Voleybolspor 3-0 OSB Teknik Koleji

17.Hafta OSB Teknik Koleji 3-0 Antalyaspor

18.Hafta Çukurova Belediyespor 2-3 OSB Teknik Koleji

19.Hafta OSB Teknik Koleji 3-0 Nevşehir Belediyespor

20.Hafta TED Ankara Kolejliler 3-1 OSB Teknik Koleji

21.Hafta OSB Teknik Koleji 1-3 Kalecik Belediyespor

22.Hafta Adam Voleybol 0-3 OSB Teknik Koleji