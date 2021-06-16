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Ömer Amaçtan, Avrupa Şampiyonası barajını aştı

TOHM Kayseri sporcusu Ömer Amaçtan, 15 Haziran’da Bursa’da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışlarında U23 Avrupa Şampiyonası barajını geçti.

KAYSERİ 16.06.2021, 16:12
Ömer Amaçtan, Avrupa Şampiyonası barajını aştı

TOHM Kayseri sporcusu Ömer Amaçtan, 15 Haziran’da Bursa’da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışlarında U23 Avrupa Şampiyonası barajını geçti.

10 bin metrede 29.38’lik kişisel en iyi derecesini yapan başarılı sporcu Ömer Amaçtan elde ettiği bu derece ile Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Bir önceki yarışta 5 bin metre barajını geçen Ömer Amaçtan 08-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında Estonya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında iki kategoride Türkiye’yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, elde ettiği önemli dereceden dolayı başarılı sporcu Ömer Amaçtan’ı ve antrenörü Kemal Koyuncu’yu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
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