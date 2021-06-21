Nursaçan: “Hizmetler sanayicinin ayağına gelecek”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, sanayicinin ayağına getirdikleri uluslararası fuar merkezinin ardından Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve ORAN Kalkınma Ajansı gibi kurumları da Kayseri OSB’ye getirmek için çalıştıklarını belirtti. Başkan Nursaçan, konuyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bir protokol imzaladı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu kurum ve sektörlerin OSB’ye getirilmesi için yatırım ve girişimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Bu amaçla, uluslararası nitelikteki bir fuarın sanayicinin yeni pazarlara açılması için önemli bir yatırım olduğundan hareketle Türkiye’nin en modern fuar merkezlerinden birisi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne kazandırıldı. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu hizmetleri OSB’ye getirmek için çalışmalarını sürdüren Kayseri OSB Yönetimi, Teknopark ve iki önemli kurumun daha OSB içerisine getirilmesi için gayret gösteriyor.

“SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İLE PROTOKOL İMZALANDI”

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün Kayseri OSB’ye taşınması için bir protokol imzaladı. İmza törenine Başkan Nursaçan’ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı ile Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürü Ali Yaprak da katıldı. Protokol çerçevesinde Kayseri OSB Genel Kurulu’nun onayının ardından Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün OSB’ye getirilmesi için çalışmalara başlanacak.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün yanı sıra ORAN Kalkınma Ajansı’nın da Kayseri OSB’de hizmet vermesi için çalışmaları sürdürdüklerini, bu kurumların dışında Ar-Ge çalışmalarına hız verecek olan teknoparkın da Kayseri OSB’ye getirilmesi için gayret gösterdiklerini belirtti. Başkan Nursaçan, teknoparkın kurulması için yaklaşık 10 bin metrekarelik arsanın belirlendiğini ve bu arsanın Bakanlık onayından geçtiğini kaydetti.