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Nevşehir’deki 3 güzellere Kayseri’den rakip çıktı
Kayseri’nin Soğanlı Bebekleri ile ünlü Yeşilhisar ilçesinde Nevşehir’de bulunan ve turistlerin büyük ilgisini çeken 3 güzeller olarak bilinen peribacalarına rakip olabilecek peribacaları turizme kazandırılmayı bekliyor.
KAYSERİ 11.01.2021, 15:12
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Kayseri’nin Soğanlı Bebekleri ile ünlü Yeşilhisar ilçesinde Nevşehir’de bulunan ve turistlerin büyük ilgisini çeken 3 güzeller olarak bilinen peribacalarına rakip olabilecek peribacaları turizme kazandırılmayı bekliyor.
Yeşilhisar ilçesi Akkoy Mahalle Muhtarı Mustafa Koçak, "Kapadokya’nın doğu giriş kapısı olan Akkoy köyümüze 6 km uzaklıktaki sınırlarımızda bulunan Sorgun bölgesinde, Nevşehir’deki peribacaları bulunuyor. Buradaki peribacalarında da o zamanlarda kilise olarak kullanılan alanlar var. Bu bölgenin yetkililer tarafından destek verilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.Muhtar Koçak, bölgenin define avcıları tarafından talan edildiği uyarısında bulunarak, "Ülke turizmi için büyüm katkı sağlayacak olan bölge için yetkililerin dikkatini çekmek istiyoruz. Burada keşfedilmeyi bekleyen ve görenleri kendine hayran bırakan bir çok güzellik var. Nevşehir’deki 3 güzeller olarak bilinen peribacaları ile aynı güzellikte doğal oluşumlar var" diye konuştu.
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