Narko-Okul Uygulaması’nda 272 şahıs sorgulandı, 21 metruk bina denetlendi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından okul bölgelerinde ‘narko-okul’ uygulamasında 272 kişi şahıs sorgulanıp, 21 metruk bina denetlenirken, uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber narko-okul uygulaması yapıldı. Kent genelindeki okul bölgelerinde şüpheli şahıs, şüpheli araç, park, bahçe, metruk yerler ve okul civarında okul ile alakası olmayan şahıslar hakkında eş zamanlı olarak yapılan uygulamalara 60 ekip, 1 narkotik arama köpeği ve 2 motosikletli narkotim görevlisi katıldı. Hacılar ilçesinde bulunan Ayşe-Baki Simitçioğlu Okulu çevresinde bulunan metruk binalarda yapılan aramalarda ise narkotik köpeği Jack binaları didik didik ararken, motosikletli narkotim görevlisi de okul çevrelerinde arama yaptı.

Yapılan uygulamada, 272 şahıs sorgusu, 61 adet araç sorgusu, 21 adet metruk yer kontrolü, 17 adet umuma açık park, bahçe kontrolü ve 6 adet umuma açık iş yeri kontrol edilirken, 2 şahıs da bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.