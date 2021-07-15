Mobil berber kırsalda ücretsiz tıraş ediyor

Kayseri Talas Belediyesi tarafından, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara yönelik olarak başlatılan ücretsiz mobil berber uygulamasında sona gelindi. ’Yar Saçların Lüle Lüle’ diyerek yola çıkan mobil berber aracı, 22 kırsal mahallede ücretsiz saç tıraşı yaptı.

Pandemi döneminde işlerine ara vermek zorunda kalan berber ve kuaförlere destek olmak ve salgınla mücadele çerçevesinde teması azaltmak amacıyla başlatılan uygulamadan toplam bin 206 vatandaş yararlandı. Geçtiğimiz Mayıs ayında Cebir Mahallesi ile başlayan uygulama Endürlük Mahallesi ile son buldu. Uygulamadan faydalanan vatandaşlar, salgından dolayı tıraş için şehir merkezine gitmek istemediklerini söyleyerek belediyenin sunduğu hizmet sayesinde berber ve kuaför ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. Pandemi döneminde böyle bir uygulamanın başlatılmasından memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. Konuyla ilgili düşüncelerini aktaran mahalle muhtarları da uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını ve belediyenin pandemi döneminde kalabalık ortamlardan uzak durmak isteyen vatandaşların işlerini kolaylaştırıcı bir faaliyet gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Kırsal mahallelerde saç tıraşı yapan berber ve kuaförler de mobil berber uygulaması sayesinde iş yapma imkanı bulduklarının altını çizerek “Berber ve kuaför esnafına can suyu veren Başkanımız Mustafa Yalçın’a teşekkür ediyoruz. Zor günlerde bize iş kapısı açtı. Allah razı olsun” diye konuştu.