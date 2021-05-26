Mimarsinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışma takvimi güncellendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Mimarsinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Projesi’nin yarışma takvimi güncellendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapılacak Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi’nin projeleri ulusal çapta düzenlenen yarışma ile belirlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen serbest, ulusal ve tek kademeli mimari proje yarışmasının konusu, yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde istenilen kriterler doğrultusunda, bulunduğu parkın yakın çevresi ile ilişkilendirilerek Mimar Sinan’ın anlatıldığı ve ona dair bilgi ve belgelerin bulunduğu bir müze ile mimarlık merkezi binası tasarlanması olarak belirlendi.

5 Mart’ta başlayan yarışmada projelerin son teslim tarihi 21 Haziran 2021 olarak güncellendi. Ayrıca kargo yolu ile gelen projelerin idareye son ulaşma tarihi 24 Haziran 2021, jüri çalışmalarının başlangıç tarihi 26 Haziran 2021 ve yarışma sonuçlarının ilanı da 05 Temmuz 2021 olarak güncellendi.

Yarışmada birinci olan proje sahibine 100 bin TL, ikinciye 80 bin TL, üçüncüye 60 bin TL ve 5 ayrı mansiyon kazanan proje sahiplerine ise 35’er bin TL ödül verilecek.

Ekip halinde ya da bireysel olarak katılmanın mümkün olduğu yarışmada, şartname ile ilgili tüm detaylar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin https://www.kayseri.bel.tr/yarisma internet sayfasında yer alıyor.