banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İtalya basını: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
İtalya basını: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
Hindistan, virüs mutasyonlarını inceliyor
Hindistan, virüs mutasyonlarını inceliyor
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım

Milli sporcular antrenmanlarına devam ediyor

Kayserili milli sporcular, Ramazan ayına ve kısıtlamalara rağmen şampiyonalara hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

KAYSERİ 02.05.2021, 14:25
2
Milli sporcular antrenmanlarına devam ediyor

Kayserili milli sporcular, Ramazan ayına ve kısıtlamalara rağmen şampiyonalara hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Kısıtlama ve Ramazan ayına rağmen Kayserili milli sporcular günde iki defa antrenmanlarını yapıyor. Gündüz ve akşam olmak üzere çift antrenman yapan kick boks milli sporcuları istekleri ile dikkat çekerken, antrenör Göksel Cingöz, “Çalışmadan, emek harcamadan gelinen nokta başarı sayılmaz. Kolay kazanılan kolay kaybedilir. Her işte emek ve alın teri şarttır” dedi.

Dünya ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katılacak olan sporcular performansları ile dikkat çekti.
Yorumlar (0)
28°
açık