Son Dakika
2021 Yılın Uluslararası Vanı” Seçilen Yeni Opel Vivaro-e’nin Ödülü Opel CEO’su Michael Lohscheller’e Takdim Edildi
Milli sporcu Akyol’un 4 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Muaythai Milli Takım sporcusu Alptuğ Akyol’un 4 yaşındaki oğlu Yusuf Eymen 11. kattan düşerek hayatını kaybetti.
KAYSERİ 04.05.2021, 11:24
Muaythai Milli Takım sporcusu Alptuğ Akyol’un 4 yaşındaki oğlu Yusuf Eymen 11. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi’nde meydana gelen olayda 4 yaşındaki Yusuf Eymen Akyol, 11. Kattan beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Acı olay sonrasında Muay thai A Milli Takımı sporcusu olan Alptuğ Akyol ve yakınları göz yaşlarına boğuldu.Küçük Yusuf’un Pınarbaşı ilçesinde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.