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Milli sporcu Akyol’un 4 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Muaythai Milli Takım sporcusu Alptuğ Akyol’un 4 yaşındaki oğlu Yusuf Eymen 11. kattan düşerek hayatını kaybetti.

KAYSERİ 04.05.2021, 11:24
Milli sporcu Akyol’un 4 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Muaythai Milli Takım sporcusu Alptuğ Akyol’un 4 yaşındaki oğlu Yusuf Eymen 11. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi’nde meydana gelen olayda 4 yaşındaki Yusuf Eymen Akyol, 11. Kattan beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Acı olay sonrasında Muay thai A Milli Takımı sporcusu olan Alptuğ Akyol ve yakınları göz yaşlarına boğuldu.

Küçük Yusuf’un Pınarbaşı ilçesinde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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